Патрик Беверли определился с новым клубом
Поделиться
34-летний разыгрывающий Патрик Беверли, находящийся в статусе свободного агента, договорился с «Чикаго Буллз» о подписании контракта. Об этом информирует ESPN US, ссылаясь на агента баскетболиста.
Сообщается, что сделка может быть оформлена уже сегодня, 21 февраля.
Напомним, нынешний сезон НБА Беверли начинал в «Лос-Анджелес Лейкерс», но зимой был отправлен в «Орландо Мэджик», который отчислил игрока. В этом сезоне Патрик провёл 45 матчей в регулярном чемпионате, в которых набирал в среднем 6,4 очка, совершал 3,1 подбора и отдавал 2,6 передачи.
В настоящий момент «Чикаго» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации.
Зак Лавин играет в баскетбол 1 на 1 со своей собакой:
Новость по темеНазваны все команды, с которыми Расселл Уэстбрук вёл переговоры
Комментарии
- 21 февраля 2023
-
10:21
-
09:40
-
09:25
- 20 февраля 2023
-
23:38
-
23:08
-
22:35
-
22:24
-
22:09
-
21:31
-
21:09
-
20:25
-
19:25
-
19:19
-
18:45
-
18:42
-
18:17
-
17:42
-
17:29
-
17:10
-
16:38
-
15:51
-
14:36
-
13:03
-
12:54
-
12:10
-
11:55
-
11:29
-
10:21
-
09:43
-
09:21
-
07:05
-
02:45
-
00:25
- 19 февраля 2023
-
23:54
-
22:56
Партнерский контент