Патрик Беверли определился с новым клубом

34-летний разыгрывающий Патрик Беверли, находящийся в статусе свободного агента, договорился с «Чикаго Буллз» о подписании контракта. Об этом информирует ESPN US, ссылаясь на агента баскетболиста.



Сообщается, что сделка может быть оформлена уже сегодня, 21 февраля.



Напомним, нынешний сезон НБА Беверли начинал в «Лос-Анджелес Лейкерс», но зимой был отправлен в «Орландо Мэджик», который отчислил игрока. В этом сезоне Патрик провёл 45 матчей в регулярном чемпионате, в которых набирал в среднем 6,4 очка, совершал 3,1 подбора и отдавал 2,6 передачи.



В настоящий момент «Чикаго» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации.

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