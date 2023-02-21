«Запад становится тем интереснее». Эксперт – о переходе Уэстбрука в «Клипперс»

Персональный тренер и известный эксперт под ником Cuffs The Legend отреагировал на будущий переход разыгрывающего Расселла Уэстбрука, который в данный момент находится на стадии выкупа контракта с «Ютой Джаз», в «Лос-Анджелес Клипперс».

«Мне не терпится увидеть, как Тайрон Лю будет использовать Уэстбрука. «Клипперс» получили Хайлэнда и Гордона, тем временем Мэнн с недавних пор стал ключевым звеном в нападении команды. Запад становится тем интереснее», – написал эксперт в соцсетях.

34-летний Уэстбрук договорился о подписании контракта с «Клипперс». «Юта» получила права на 34-летнего баскетболиста от «Лос-Анджелес Лейкерс» перед дедлайном Национальной баскетбольной ассоциации в результате трёхстороннего обмена с «Миннесотой Тимбервулвз».

В нынешнем сезоне Уэстбрук принял участие в 52 матчах, набирая в среднем 15,9 очка, делая 7,5 передачи и 6,2 подбора при общей реализации бросков 41,7%, а трёхочковых — 29,6%.