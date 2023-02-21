Инсайдер — о переходе Уэстбрука в «Клипперс»: очень рискованное время для этого

Инсайдер и обозреватель Sports Illustrated Фарбод Эснаашари оценил будущий переход разыгрывающего Расселла Уэстбрука, который в данный момент находится на стадии выкупа контракта с «Ютой Джаз», в «Лос-Анджелес Клипперс».
«Надеюсь, это пойдёт на пользу Расселлу Уэстбруку. У «Клипперс» осталась 21 игра, команда будет экспериментировать с ротацией. На самом деле очень рискованное время для этого», – написал Эснаашари в соцсетях.
34-летний баскетболист договорился о подписании контракта с «Клипперс». «Юта» получила права на Уэстбрука от «Лос-Анджелес Лейкерс» перед дедлайном Национальной баскетбольной ассоциации в результате трёхстороннего обмена с «Миннесотой Тимбервулвз».
В нынешнем сезоне Уэстбрук принял участие в 52 матчах, набирая в среднем 15,9 очка, делая 7,5 передачи и 6,2 подбора при общей реализации бросков 41,7%, а трёхочковых — 29,6%.
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