«Фенербахче» сыграет с «Партизаном» в специальной форме в память о жертвах землетрясения

Турецкий «Фенербахче» сыграет выездной матч регулярного чемпионата Евролиги с сербским «Партизаном» в форме чёрного цвета. Это сделано в память о жертвах землетрясения, которое 6 февраля обрушилось на восточную часть Турции и северные районы Сирии.

Напомним, из-за стихийного бедствия были перенесены встречи турецких команд в прошлом туре Евролиги.

Фото: twitter.com/FBBasketbol

Напомним, ранее в Турции и Сирии произошла серия землетрясений. У сильнейших толчков была магнитуда 7,8 балла (из 10). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий. Жертвами катастрофы стали десятки тысяч человек.

В частности, футболист «Хатайспора» Кристиан Атсу был найден погибшим под завалами. Ганец ушёл из жизни в возрасте 31 года. За свою карьеру футболист успел поиграть за английские «Челси», «Эвертон», «Ньюкасл» и «Борнмут», португальский «Порту», испанскую «Малагу» и другие клубы. К турецкому «Хатайспору» Атсу присоединился только в сентябре 2022 года.