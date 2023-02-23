Расселл Уэстбрук перешёл в «Лос-Анджелес Клипперс»
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Разыгрывающий Расселл Уэстбрук подписал контракт с «Лос-Анджелес Клипперс», информирует пресс-служба команды. Условия соглашения не раскрываются.
«Расселл — один из самых взрывных и конкурентоспособных игроков в НБА. У него много сильных качеств, которые могут принести пользу нашей команде. Кроме того, у него присутствует желание выиграть чемпионат. Мы рады приветствовать его и его семью», — сказал президент «Клипперс» по баскетбольным операциям Лоуренс Франк.
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации 34-летний Уэстбрук принял участие в 52 матчах за «Лос-Анджелес Лейкерс», набирая в среднем 15,9 очка, отдавая 7,5 передачи и совершая 6,2 подбора.
Расселл Уэстбрук забил данк через трёх человек:
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