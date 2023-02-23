Расселл Уэстбрук перешёл в «Лос-Анджелес Клипперс»

Разыгрывающий Расселл Уэстбрук подписал контракт с «Лос-Анджелес Клипперс», информирует пресс-служба команды. Условия соглашения не раскрываются.

«Расселл — один из самых взрывных и конкурентоспособных игроков в НБА. У него много сильных качеств, которые могут принести пользу нашей команде. Кроме того, у него присутствует желание выиграть чемпионат. Мы рады приветствовать его и его семью», — сказал президент «Клипперс» по баскетбольным операциям Лоуренс Франк.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации 34-летний Уэстбрук принял участие в 52 матчах за «Лос-Анджелес Лейкерс», набирая в среднем 15,9 очка, отдавая 7,5 передачи и совершая 6,2 подбора.

Расселл Уэстбрук забил данк через трёх человек: