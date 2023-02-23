Энтони Дэвис отреагировал на переход Уэстбрука в «Лос-Анджелес Клипперс»

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис дал комментарий по поводу перехода бывшего одноклубника Расселла Уэстбрука в «Лос-Анджелес Клипперс».

«Я не являюсь частью этой команды и не знаю, что происходит в их раздевалке. Понятия не имею, на что похожа их «химия». Знаю, что они расстались с разыгрывающими Уоллом и Джексоном. Не могу сказать, как Тайрон Лю вместе с тренерским штабом будут использовать его, но я почти уверен, что он счастлив остаться в Лос-Анджелесе», — сказал Дэвис во время общения с журналистами.

В нынешнем сезоне НБА Уэстбрук принял участие в 52 матчах за «Лейкерс», набирая в среднем 15,9 очка, отдавая 7,5 передачи и совершая 6,2 подбора.

Пародия на эмоциональные всплески Уэстбрука времён «Оклахомы»: