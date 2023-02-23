Главный тренер «Лейкерс» высказался об Уэстбруке после его перехода в «Клипперс»

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм прокомментировал переход бывшего разыгрывающего команды Расселла Уэстбрука в «Лос-Анджелес Клипперс».

«Я ценю Расса за всё, что он пытался сделать для нас, за то, что жертвовал собой, соответствовал моему видению ситуации, выходя со скамейки запасных, что делало состав более сбалансированным. Я желаю ему всего наилучшего», — сказал Хэм во время общения с журналистами в ходе тренировки «Лейкерс».

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации 34-летний Уэстбрук принял участие в 52 матчах за «Лос-Анджелес Лейкерс», набирая в среднем 15,9 очка, отдавая 7,5 передачи и совершая 6,2 подбора.

Пародия на эмоциональные всплески Уэстбрука времён «Оклахомы»: