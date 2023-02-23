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Расселл Уэстбрук сделал заявление после перехода в «Клипперс»

Расселл Уэстбрук сделал заявление после перехода в «Клипперс»
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Звёздный разыгрывающий Расселл Уэстбрук прокомментировал подписание контракта с «Лос-Анджелес Клипперс». Напомним, в клубе не стали разглашать детали соглашения.

«Что бы им от меня ни потребовалось, я сделаю это, по крайней мере, буду пытаться в силу своих возможностей. Это многое значит для меня (приглашение «Клипперс»). Многие товарищи по команде и болельщики хотели, чтобы я был здесь, и это очень важно для меня. Я очень ценю это», — приводит слова Уэстбрука Yahoo News.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации 34-летний Уэстбрук принял участие в 52 матчах за «Лос-Анджелес Лейкерс», набирая в среднем 15,9 очка, отдавая 7,5 передачи и совершая 6,2 подбора.

Жена Рассела Уэстбрука Нина показала отличные бросковые навыки:

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