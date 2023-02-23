Джамал Маррей: раньше в Матче всех звёзд парни рубились, а сейчас это балет
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Атакующий защитник, один из лидеров «Денвер Наггетс» Джамал Маррей высказался по поводу Матча всех звёзд НБА.
«Никто не играл жёстко. Раньше мне нравилось наблюдать за Винсом, когда в Матче всех звёзд в воздухе витал дух соревнования и конкуренции, когда парни рубились друг с другом на паркете, а не тот балет, что показали нам в этом году… Я играю жестко. Я собираюсь пойти туда, играть жестко и получать удовольствие», — приводит слова Маррея Essentially Sports.
В текущем сезоне Маррей набирает в среднем 18,9 очка – это второй лучший показатель в «Наггетс» (на первом месте располагается центровой Никола Йокич с 25 очками). На счету Джамала также в среднем 5,7 передачи и 4,2 подбора за 32,1 минуту на паркете.
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