Джамал Маррей: раньше в Матче всех звёзд парни рубились, а сейчас это балет

Атакующий защитник, один из лидеров «Денвер Наггетс» Джамал Маррей высказался по поводу Матча всех звёзд НБА.

«Никто не играл жёстко. Раньше мне нравилось наблюдать за Винсом, когда в Матче всех звёзд в воздухе витал дух соревнования и конкуренции, когда парни рубились друг с другом на паркете, а не тот балет, что показали нам в этом году… Я играю жестко. Я собираюсь пойти туда, играть жестко и получать удовольствие», — приводит слова Маррея Essentially Sports.

В текущем сезоне Маррей набирает в среднем 18,9 очка – это второй лучший показатель в «Наггетс» (на первом месте располагается центровой Никола Йокич с 25 очками). На счету Джамала также в среднем 5,7 передачи и 4,2 подбора за 32,1 минуту на паркете.