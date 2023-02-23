Уэстбрук — о переходе в «Клипперс»: чувствую, что попал домой

Звёздный разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук высказался по поводу перехода в команду.

«Я крайне взволнован. Просто хочу вернуться к игре. Я люблю баскетбол. Но я также кайфую и от возможности снова повеселиться на площадке. Я чувствую, что попал домой», — приводит слова Уэстбрука Fadeaway World.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации 34-летний Уэстбрук принял участие в 52 матчах за «Лос-Анджелес Лейкерс», набирая в среднем 15,9 очка, отдавая 7,5 передачи и совершая 6,2 подбора. Недавно игрок заключил контракт с «Лос-Анджелес Клипперс».

Жена Рассела Уэстбрука Нина показала отличные бросковые навыки: