Дабл-дабл Луки Дончича принёс «Далласу» победу над «Сан-Антонио»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 142:116.

Самым ярким игроком у «Далласа» стал разыгрывающий из Словении Лука Дончич, оформиввший дабл-дабл: 28 очков, семь подборов и десять передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Кайри Ирвинга, который набрал 23 очка, сделал один подбор и отдал шесть передач. Самым результативным у гостей стал американский защитник Малакай Брэнэм. На его счету 23 очка, два подбора и пять передач. Также отметим американского форварда Келдона Джонсона, который набрал 22 очка, сделал восемь подборов и семь передач.