Дабл-дабл Луки Дончича принёс «Далласу» победу над «Сан-Антонио»
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 142:116.
Самым ярким игроком у «Далласа» стал разыгрывающий из Словении Лука Дончич, оформиввший дабл-дабл: 28 очков, семь подборов и десять передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Кайри Ирвинга, который набрал 23 очка, сделал один подбор и отдал шесть передач. Самым результативным у гостей стал американский защитник Малакай Брэнэм. На его счету 23 очка, два подбора и пять передач. Также отметим американского форварда Келдона Джонсона, который набрал 22 очка, сделал восемь подборов и семь передач.
НБА - регулярный чемпионат
24 февраля 2023, пятница. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
142 : 116
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Даллас Маверикс: Дончич - 28, Ирвинг - 23, Хардуэй-младший - 22, Вуд - 16, Холидэй - 15, Баллок - 12, Грин - 11, Пауэлл - 10, Харди - 3, Нтиликина - 2, Дав. Бертанс, Клебер , Лоусон, Макги, Моррис, Пинсон, Райт
Сан-Антонио Спёрс: Брэнэм - 23, Джонсон - 22, Бэсси - 16, Бэйтс-Диоп - 15, Коллинс - 13, Грэм - 10, Уэсли - 9, Макдермотт - 6, Барлоу - 2, Берч, Васселл, Джонс, Дьенг, Лэнгфорд, Роби, Сохан, Шэмпени
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