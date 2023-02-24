Джон Коллинз рассказал о главном недостатке Нэйта Макмиллана

Тяжёлый форвард «Атланты Хоукс» Джон Коллинз прокомментировал увольнение Нэйта Макмиллана с поста главного тренера команды.

«Стиль Макмиллана подойдёт для более возрастного состава. Надеюсь, наш новый наставник будет делать акцент на развитие и умственную деятельность», – заявил Коллинз в интервью.

Напомним, «Атланта» уволила с поста главного тренера Нэйта Макмиллана. Временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен Джо Пранти, работавший помощником Макмиллана.

Как сообщалось ранее, во многом увольнение спровоцировал конфликт Макмиллана с главной звездой команды Треем Янгом. Отмечается, что увольнения Нэйта с его поста в Национальной баскетбольной ассоциации ждали уже несколько недель.