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Тренер «Клипперс» отреагировал на приход Расселла Уэстбрука

Тренер «Клипперс» отреагировал на приход Расселла Уэстбрука
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Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю прокомментировал переход разыгрывающего Расселла Уэстбрука в стан лос-анджелесской команды.

«Получить игрока такого калибра, заплатив минимум. На самом деле такое редко встретишь», – приводит слова Лю обозреватель The Athletic Лоу Мюррэй.

В нынешнем сезоне 34-летний Уэстбрук принял участие в 52 матчах, набирая в среднем 15,9 очка, делая 7,5 передачи и 6,2 подбора при общей реализации бросков 41,7%, а трёхочковых — 29,6%.

«Лос-Анджелес Клипперс» занимает четвёртое место в Западной конференции с 33 победами при 28 поражениях. Следующую игру «парусники» проведут с «Сакраменто Кингз» на своей площадке 25 февраля (6:30 мск).

Ранее известный инсайдер и аналитик ESPN Зак Лоу оценил переход разыгрывающего в «Клипперс».

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