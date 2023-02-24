«Рискованная затея». Эксперт дал оценку переходу Расселла Уэстбрука в «Клипперс»

Известный инсайдер и аналитик ESPN Зак Лоу оценил переход разыгрывающего Расселла Уэстбрука в «Лос-Анджелес Клипперс», который ранее договорился о выкупе контракта с «Ютой Джаз».

«Переход Уэстбрука в «Клипперс» – это одна из самых рискованных затей в конце сезона за всю историю существования лиги», – заявил Лоу в эфире программы Get Up.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 52 матчах, набирая в среднем 15,9 очка, делая 7,5 передачи и 6,2 подбора при общей реализации бросков 41,7%, а трёхочковых — 29,6%.

«Лос-Анджелес Клипперс» занимает четвёртое место в Западной конференции с 33 победами при 28 поражениях. Следующую игру «парусники» проведут с «Сакраменто Кингз» на своей площадке 25 февраля (6:30 мск).