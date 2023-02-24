Баркли: «Клипперс» — лучший шанс Уэстбрука выиграть титул

Известный телевизионный эксперт Чарльз Баркли оценил перспективы разыгрывающего Расселла Уэстбрука в «Лос-Анджелес Клипперс», куда игрок перешёл на правах свободного агента этой зимой.
«Переход в «Клипперс» — лучший шанс Уэстбрука выиграть титул. Эту команду возглавляет Тайрон Лю, что важно, а ещё у них есть Кавай и Джордж, то есть Уэстбруку не придётся решать всё самостоятельно и пытаться тащить команду. «Лейкерс» разозлили Уэстбрука, и он будет предельно мотивирован. Там его винили во всём, так что теперь интересно понаблюдать за ним», — цитирует Баркли NBA on TNT.
«Клипперс» располагаются на четвёртом месте в Западной конференции, одержав 33 победы в 61 матче регулярного чемпионате.
«Лейкерс» — на 13-м месте на Западе, у «озёрников» 28 побед в 60 матчах.
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