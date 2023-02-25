Результаты всех матчей НБА 25 февраля, турнирная таблица

25 февраля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно восемь матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Вашингтон Уизардс» – «Нью-Йорк Никс» – 109:115
«Атланта Хоукс» – «Кливленд Кавальерс» – 136:119
«Милуоки Бакс» – «Майами Хит» – 128:99
«Миннесота Тимбервулвз» – «Шарлотт Хорнетс» – 113:121
«Чикаго Буллз» – «Бруклин Нетс» – 131:87
«Финикс Санз» – «Оклахома-Сити» – 124:115
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Хьюстон Рокетс» – 116:101
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Сакраменто Кингз» – 175:176 ОТ
Среди примечательных выступлений можно отметить форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда, оформившего 44 очка, четыре передачи и четыре подбора.
Разыгрывающий «Сакраменто Кингз» Де'Аарон Фокс отметился 42 очками, 12 передачами и пятью подборами. Форвард «Нью-Йорк Никс» Джулиус Рэндл, в свою очередь, набрал 46 очков, два подбора и две передачи.
- 25 февраля 2023
-
10:42
-
10:17
-
10:00
-
09:55
-
09:40
-
09:31
-
08:38
-
08:32
-
06:26
-
06:06
-
06:00
-
00:46
-
00:44
-
00:06
- 24 февраля 2023
-
23:58
-
22:55
-
22:48
-
21:50
-
20:24
-
19:58
-
18:55
-
18:46
-
17:51
-
17:26
-
16:54
-
16:40
-
15:29
-
14:30
-
14:21
-
13:26
-
13:17
-
13:11
-
12:38
-
12:12
-
11:49