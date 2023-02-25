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Результаты всех матчей НБА 25 февраля, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 25 февраля, турнирная таблица
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25 февраля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно восемь матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Вашингтон Уизардс» – «Нью-Йорк Никс» – 109:115
«Атланта Хоукс» – «Кливленд Кавальерс» – 136:119
«Милуоки Бакс» – «Майами Хит» – 128:99
«Миннесота Тимбервулвз» – «Шарлотт Хорнетс» – 113:121
«Чикаго Буллз» – «Бруклин Нетс» – 131:87
«Финикс Санз» – «Оклахома-Сити» – 124:115
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Хьюстон Рокетс» – 116:101
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Сакраменто Кингз» – 175:176 ОТ

Среди примечательных выступлений можно отметить форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда, оформившего 44 очка, четыре передачи и четыре подбора.

Разыгрывающий «Сакраменто Кингз» Де'Аарон Фокс отметился 42 очками, 12 передачами и пятью подборами. Форвард «Нью-Йорк Никс» Джулиус Рэндл, в свою очередь, набрал 46 очков, два подбора и две передачи.

Турнирная таблица НБА
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