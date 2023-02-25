«Сакраменто» и «Клипперс» набрали суммарно 351 очко. Это второй показатель в истории НБА

Игроки «Лос-Анджелес Клипперс» и «Сакраменто Кингз» во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации на двоих набрали 351 очко. В игре было два овертайма.
Как сообщает пресс-служба лиги, это вторая самая результативная игра в истории лиги. Самый результативное выступление показали «Детройт Пистонс» и «Денвер Наггетс» – 370 очков в 1983 году.
Третий лучший показатель принадлежит «Милуоки Бакс» и «Сан-Антонио Спёрс», набравшие в 1982 году на двоих 337 очков. Четвёртый по счёту – у «Чикаго Буллз» и «Атланты Хоукс» – 320 очков в 2019 году.
Самым результативным игроком матча «Клипперс» – «Сакраменто» стал атакующий защитник гостей Малик Монк, оформивший 45 очков. Примечательно, что это был дебютный матч для Расселла Уэстбрука в составе «парусников».
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