«Сакраменто» и «Клипперс» набрали суммарно 351 очко. Это второй показатель в истории НБА

Игроки «Лос-Анджелес Клипперс» и «Сакраменто Кингз» во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации на двоих набрали 351 очко. В игре было два овертайма.

Как сообщает пресс-служба лиги, это вторая самая результативная игра в истории лиги. Самый результативное выступление показали «Детройт Пистонс» и «Денвер Наггетс» – 370 очков в 1983 году.

Третий лучший показатель принадлежит «Милуоки Бакс» и «Сан-Антонио Спёрс», набравшие в 1982 году на двоих 337 очков. Четвёртый по счёту – у «Чикаго Буллз» и «Атланты Хоукс» – 320 очков в 2019 году.

Самым результативным игроком матча «Клипперс» – «Сакраменто» стал атакующий защитник гостей Малик Монк, оформивший 45 очков. Примечательно, что это был дебютный матч для Расселла Уэстбрука в составе «парусников».