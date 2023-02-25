Болельщики «Голден Стэйт» оценили выступление Клэя Томпсона. Видео

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Хьюстон Рокетс» (116:101) реализовал 12 трёхочковых бросков.
Свой последний удачный бросок из-за дуги Томпсон совершил за три минуты до конца встречи. Затем спустя минуту защитник вывел мяч в зону соперника и запросил таймаут. Публика проводила баскетболиста бурными овациями.
Видео можно посмотреть на канале ESPN в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
В нынешнем сезоне 33-летний игрок принял участие в 48 матчах, набирая в среднем 21,9 очка, 3,9 подбора и 2,4 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 42,6, трёхочковых – 40,8.
«Голден Стэйт Уорриорз» занимает девятое место в Западной конференции с 30 победами при 30 поражениях. Следующую игру «Уорриорз» проведут с «Миннесотой Тимбервулвз» на своей площадке 27 февраля (3:30 мск).
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