Эксперт: не удивлюсь, если «Клипперс» окажутся в финальной серии

Известный телевизионный эксперт ESPN Стивен Эй Смит признался, что не удивится попаданию «Лос-Анджелес Клипперс» в финальную серию плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

«Я даже не удивлюсь, если «Клипперс» по итогам окажутся в финальной серии НБА», – заявил Смит в эфире программы NBA Countdown.

«Лос-Анджелес Клипперс» занимает пятое место в Западной конференции с 33 победами при 29 поражениях. Следующую игру «Клипперс» проведут с «Денвер Наггетс» на выезде 27 февраля (6:00 мск).

Ранее разыгрывающий Расселл Уэстбрук принял участие в матче регулярного сезона с «Сакраменто Кингз» (175:176 ОТ) и набрал первые очки за «парусников». Это первая официальная игра Уэстбрука в составе новой команды.