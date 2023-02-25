Эксперт: не удивлюсь, если «Клипперс» окажутся в финальной серии
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Известный телевизионный эксперт ESPN Стивен Эй Смит признался, что не удивится попаданию «Лос-Анджелес Клипперс» в финальную серию плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.
«Я даже не удивлюсь, если «Клипперс» по итогам окажутся в финальной серии НБА», – заявил Смит в эфире программы NBA Countdown.
«Лос-Анджелес Клипперс» занимает пятое место в Западной конференции с 33 победами при 29 поражениях. Следующую игру «Клипперс» проведут с «Денвер Наггетс» на выезде 27 февраля (6:00 мск).
Ранее разыгрывающий Расселл Уэстбрук принял участие в матче регулярного сезона с «Сакраменто Кингз» (175:176 ОТ) и набрал первые очки за «парусников». Это первая официальная игра Уэстбрука в составе новой команды.
Новость по темеПервые очки Расселла Уэстбрука с игры за «Клипперс». Видео
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