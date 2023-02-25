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Первые очки Расселла Уэстбрука с игры за «Клипперс». Видео

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Сакраменто Кингз» (175:176 ОТ). Это первая игра Уэстбрука в составе новой команды.

В середине первой четверти форвард «парусников» Пол Джордж после потери от тяжёлого форварда «Сакраменто» Домантаса Сабониса отдал передачу Уэстбруку, который, в свою очередь, завершил атаку лэй-апом. Ранее защитник набрал два очка с линии штрафных бросков.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

34-летний баскетболист закончил встречу с 17 очками, 14 передачами и пятью подборами за 39 минут, проведённых на площадке.

«Лос-Анджелес Клипперс» занимает пятое место в Западной конференции с 33 победами при 29 поражениях. Следующую игру «Клипперс» проведут с «Денвер Наггетс» на выезде 27 февраля (6:00 мск).