Бен Симмонс выбыл с травмой левого колена
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс не принял участия в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Чикаго Буллз» (87:131) из-за травмы левого колена.
Как сообщает инсайдер Адам Загория, Симмонс также пропустит следующую игру нью-йоркской команды. Игроку сделали инъекцию богатой тромбоцитами плазмы в колено.
В нынешнем сезоне 26-летний баскетболист принял участие в 42 матчах, набирая в среднем 6,9 очка, 6,3 подбора и 6,1 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 56,6, штрафных – 43,9.
«Бруклин Нетс» занимает пятое место в Восточной конференции с 34 победами при 25 поражениях. Следующую игру «Нетс» проведут с «Атлантой Хоукс» на выезде 26 февраля (23:00 мск).
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