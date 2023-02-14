Стали известны планы «Бруклина» по Бену Симмонсу в межсезонье

Руководство «Бруклин Нетс» следующим летом намерено обменять разыгрывающего Бена Симмонса. Об этом сообщает Yahoo Sports со ссылкой на источники в лиге.



Отмечается, что в «Бруклине» недовольны выступлением 26-летнего баскетболиста. Действующий контракт трёхкратного участника Матча звёзд НБА рассчитан до конца сезона-2024/2025 ($ 40,33 млн).



В нынешнем сезоне Симмонс принял участие в 41 матче, набирая в среднем семь очков, 6,3 подбора и 6,1 передачи при реализации бросков 56,7% и штрафных 43,9%. Игрок проводит на площадке 26,4 минуты.



«Бруклин Нетс» занимает пятое место в Восточной конференции с 33 победами при 24 поражениях. Следующую игру «Нетс» проведут с «Майами Хит» на своей площадке 16 февраля (3:30 мск).

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