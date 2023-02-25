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Фридзон поделился ожиданиями от матча «Зенита» с УНИКСом

Фридзон поделился ожиданиями от матча «Зенита» с УНИКСом
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Защитник «Зенита» Виталий Фридзон поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом, который состоится 26 февраля в Казани.

«Очередной важный матч, на который мы серьёзно настраиваемся. Матч звёзд Единой лиги теперь позади, поэтому впереди остались только решающие матчи концовки регулярки и плей-офф. Важно вернуться с этого небольшого перерыва в полной боеготовности, над чем мы и работали в последние дни», — приводит слова Виталия Фридзона официальный сайт санкт-петербургской команды.

В данный момент после 26 игр санкт-петербургский «Зенит» занимает третье место в чемпионате, уступая казанскому УНИКСу и московскому ЦСКА пять и восемь очков соответственно. При этом у ЦСКА на один сыгранный матч больше.

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