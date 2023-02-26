Джейсон Тейтум стал автором победного броска в матче с «Филадельфией». Видео

Звёздный лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Филадельфией Сиксерс» (110:107) стал автором победного трёхочкового броска.
За три секунды до конца основного времени Тейтум получил передачу от защитника Маркуса Смарта. Форвард совершил удачный бросок из-за дуги. У «Филадельфии» оставались 1,3 секунды на заключительную атаку.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Отметим, что центровой Джоэл Эмбиид совершил бросок со своей половины и попал в корзину, однако попытка была совершена после истечения основного времени. Таким образом встреча не была переведена в овертайм.
В нынешнем сезоне 24-летний Тейтум принял участие в 57 матчах, набирая в среднем 30,4 очка, 8,7 подбора и 4,6 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,1, трёхочковых – 35,5.
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