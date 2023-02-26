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Игроки «Сан-Антонио» установили клубный антирекорд по количеству поражений подряд

Игроки «Сан-Антонио» установили клубный антирекорд по количеству поражений подряд
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Игроки «Сан-Антонио Спёрс» проиграли в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Ютой Джаз» (102:118). Это 16-е поражение подряд для техасской команды.

Как сообщает официальный сайт лиги, это самая продолжительная серия поражений в истории «Сан-Антонио». Примечательно, что это произошло под руководством Грега Поповича, возглавляющего команду с 1996 года.

В составе победителей самым результативным игроком игры стал тяжёлый форвард Лаури Маркканен, отметившийся 27 очками. У гостей 22 очка на свой счёт записал новичок Джереми Сохан.

«Сан-Антонио Спёрс» занимает 14-е место в Западной конференции с 14 победами при 47 поражениях. Следующую игру «шпоры» проведут с «Ютой Джаз» на выезде 1 марта (5:00 мск).

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