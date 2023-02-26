Энтони Эдвардс: я беру на себя полную ответственность при игре на обеих сторонах площадки

Атакующий защитник, один из лидеров «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс отметил важность игры в обороне.
«Я беру на себя полную ответственность при игре на обеих сторонах площадки. В частности, я также собираюсь отрабатывать броски при опеке двух защитников. Защита – важная часть, и мы должны быть уверены, что мы выкладываемся по полной в каждой игре», – приводит слова Эдвардса клубный обозреватель Дэйн Мур.
В нынешнем сезоне 21-летний баскетболист принял участие в 62 матчах, набирая в среднем 25 очков, 5,9 подбора и 4,5 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,3, трёхочковых – 36,5.
«Миннесота Тимбервулвз» занимает восьмое место в Западной конференции с 31 победой при 31 поражении. Следующую игру «Тимбервулвз» проведут с «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде 27 февраля (3:30 мск).
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