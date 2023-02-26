Джейсон Тейтум: лучше проявить себя плохо, но при этом твоя команда победит
Поделиться
Звёздный лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Филадельфией Сиксерс» (110:107) оценил своё выступление.
«Для меня важна исключительно победа. Лучше проявить себя плохо, но при этом твоя команда победит. Это лучше, чем просто набрать 40 очков и проиграть», – заявил Тейтум в послематчевом интервью.
Форвард отметился 18 очками, 13 подборами, шестью передачами и одним блок-шотом за 36 минут, проведённых на площадке. Показатель «плюс-минус» баскетболиста составил «-6».
«Бостон Селтикс» занимает первое место в Восточной конференции с 44 победами при 17 поражениях. Следующую игру «Селтикс» проведут с «Нью-Йорк Никс» на выезде 28 февраля (3:30 мск).
Комментарии
- 26 февраля 2023
-
15:31
-
15:15
-
14:04
-
13:25
-
13:09
-
12:57
-
12:33
-
12:23
-
12:15
-
11:50
-
11:39
-
11:25
-
10:59
-
10:20
-
10:04
-
09:36
-
09:10
-
09:01
-
07:24
-
07:10
-
06:12
- 25 февраля 2023
-
23:08
-
22:48
-
21:35
-
20:58
-
20:05
-
19:57
-
18:59
-
18:06
-
17:42
-
16:57
-
15:36
-
14:37
-
14:29
-
14:09
Партнерский контент