Джейсон Тейтум: лучше проявить себя плохо, но при этом твоя команда победит

Звёздный лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Филадельфией Сиксерс» (110:107) оценил своё выступление.

«Для меня важна исключительно победа. Лучше проявить себя плохо, но при этом твоя команда победит. Это лучше, чем просто набрать 40 очков и проиграть», – заявил Тейтум в послематчевом интервью.

Форвард отметился 18 очками, 13 подборами, шестью передачами и одним блок-шотом за 36 минут, проведённых на площадке. Показатель «плюс-минус» баскетболиста составил «-6».

«Бостон Селтикс» занимает первое место в Восточной конференции с 44 победами при 17 поражениях. Следующую игру «Селтикс» проведут с «Нью-Йорк Никс» на выезде 28 февраля (3:30 мск).