Скип Бэйлесс назвал MVP этого сезона
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Известный эксперт Скип Бэйлесс опубликовал в социальных сетях новый пост, в котором признался, что считает центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэля Эмбиида MVP действующего сезона Национальной баскетбольной ассоциации.
«Джоэл Эмбиид — MVP», — написал Бэйлесс.
В нынешнем сезона Эмбиид принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем за игру набирал 33,1 очка, делал 10,4 подбора и 4,1 передачи.
Ранее официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации представил свою версию рейтинга претендентов на звание самого ценного игрока регулярного чемпионата, где Эмбиид вошёл в топ-3.
В США на матче школьных команд в результате драки погиб мужчина:
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