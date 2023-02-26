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Скип Бэйлесс назвал MVP этого сезона

Скип Бэйлесс назвал MVP этого сезона
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Известный эксперт Скип Бэйлесс опубликовал в социальных сетях новый пост, в котором признался, что считает центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэля Эмбиида MVP действующего сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

«Джоэл Эмбиид — MVP», — написал Бэйлесс.

В нынешнем сезона Эмбиид принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем за игру набирал 33,1 очка, делал 10,4 подбора и 4,1 передачи.

Ранее официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации представил свою версию рейтинга претендентов на звание самого ценного игрока регулярного чемпионата, где Эмбиид вошёл в топ-3.

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