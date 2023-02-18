НБА опубликовала рейтинг претендентов на MVP. Никола Йокич удерживает лидерство

Официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации представил свою версию рейтинга претендентов на звание самого ценного игрока регулярного чемпионата. Важно отметить, что этот рейтинг не оказывает влияния на итоговое определение обладателя награды MVP.



По версии аналитиков официального сайта, первое место в рейтинге продолжает занимать центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич, у которого в текущем сезоне в среднем 24,7 очка, 11,5 подбора и 10,1 передачи.



Следом за сербским баскетболистом идут тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо и центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид.



Замыкают пятёрку претендентов на MVP лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум и разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич.

Новость по теме НБА опубликовала рейтинг претендентов на MVP. Йокич остаётся на первом месте