Паскуаль прокомментировал победу в матче с УНИКСом

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль дал комментарий по поводу победы в матче Единой лиги ВТБ с УНИКСом (80:69).

«Прежде всего, я рад за своих парней. После проигрыша «Нижнему Новгороду» нам было необходимо реабилитироваться. Мы усердно работали, тренировались и сегодня вышли заряженными. Команда контролировала встречу с первой и до последней минуты. Мы отлично сыграли в обороне и атаке. Однако нам всё ещё нужно налаживать командные взаимодействия, ведь у нас в составе три новичка. Каждый день мы усердно трудимся, чтобы прогрессировать», — приводит слова Паскуаля пресс-служба турнира.

Следующий матч УНИКС проведёт 2 марта на выезде с ЦСКА. «Зенит» в этот же день дома встретится с «Пари Нижний Новгород».