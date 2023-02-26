Керр высказался по поводу «химии» между Д'Анджело Расселлом и Леброном Джеймсом

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался по поводу дуэта игроков «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и Д'Анджело Расселла.

«Они отлично подходят друг другу, потому что Д'Анджело действительно может реализовывать броски и отдавать хорошие передачи. Его товарищи по команде оказывают ему большую поддержку как в обороне, так и в том, что позволяют ему немного отрываться от мяча. Леброн будет часто владеть мячом, так что Д'Анджело может быть точечным стрелком или играть на подхвате, ожидая паса от Джеймса. Уже доказано, что эта роль ему отлично подходит. Он действительно хорошо играл за «Лейкерс», — приводит слова Керра Essentially Sports.

Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом: