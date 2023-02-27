Дабл-дабл Дэвиса и 26 очков Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Даллас»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 111:108.
Самым результативным в составе гостей стал Энтони Дэвис, который записал в свой актив дабл-дабл из 30 очков и 15 подборов. Леброн Джеймс набрал 26 очков.
В составе «Далласа» самым результативным стал Лука Дончич, который записал в свой актив 26 очков. Кайри Ирвинг оформил дабл-дабл из 21 очка и 11 подборов.
Таким образом, «Лейкерс» одержали третью победу подряд. «Даллас», в свою очередь, потерпел четвёртое поражение за последние пять матчей.
В следующем матче «Даллас» встретится с «Индианой Пэйсерс», а «Лейкерс» сыграет с «Мемфис Гриззлиз». Оба матча пройдут 1 марта.
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