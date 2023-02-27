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Дабл-дабл Дэвиса и 26 очков Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Даллас»

Дабл-дабл Дэвиса и 26 очков Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Даллас»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 111:108.

Самым результативным в составе гостей стал Энтони Дэвис, который записал в свой актив дабл-дабл из 30 очков и 15 подборов. Леброн Джеймс набрал 26 очков.

В составе «Далласа» самым результативным стал Лука Дончич, который записал в свой актив 26 очков. Кайри Ирвинг оформил дабл-дабл из 21 очка и 11 подборов.

Таким образом, «Лейкерс» одержали третью победу подряд. «Даллас», в свою очередь, потерпел четвёртое поражение за последние пять матчей.

В следующем матче «Даллас» встретится с «Индианой Пэйсерс», а «Лейкерс» сыграет с «Мемфис Гриззлиз». Оба матча пройдут 1 марта.

НБА - регулярный чемпионат
26 февраля 2023, воскресенье. 23:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
108 : 111
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Дончич - 26, Ирвинг - 21, Хардуэй-младший - 17, Вуд - 14, Грин - 9, Баллок - 6, Пауэлл - 6, Холидэй - 6, Моррис - 3, Дав. Бертанс, Клебер , Лоусон, Макги, Нтиликина, Пинсон, Райт, Харди
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 30, Джеймс - 26, Шрёдер - 16, Вандербилт - 15, Ривз - 9, Бисли - 8, Браун - 5, Хатимура - 2, Бамба, Габриэль, Кристи, Пиппен Мл., Расселл, Рид, Суидер, Уокер
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