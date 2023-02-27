32 очка Клэя Томпсона помогли «Голден Стэйт» переиграть «Миннесоту»

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 109:104.

Самым результативным игроком у «Голден Стэйт» стал американский защитник Клэй Томпсон, набравший 32 очка, пять подборов и четыре передачи. Также стоит отметить другого американского защитника Донте Дивинченцо, который заработал 21 очко, восемь подборов и пять передач. Самым результативным у гостей стал американский центровой Наз Рид. На его счету 30 очков, девять подборов и три передачи. Также отметим 5-го номера американца Кайла Андерсона, который набрал 12 очков, девять подборов и пять передач.