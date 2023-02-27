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32 очка Клэя Томпсона помогли «Голден Стэйт» переиграть «Миннесоту»

32 очка Клэя Томпсона помогли «Голден Стэйт» переиграть «Миннесоту»
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В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 109:104.

Самым результативным игроком у «Голден Стэйт» стал американский защитник Клэй Томпсон, набравший 32 очка, пять подборов и четыре передачи. Также стоит отметить другого американского защитника Донте Дивинченцо, который заработал 21 очко, восемь подборов и пять передач. Самым результативным у гостей стал американский центровой Наз Рид. На его счету 30 очков, девять подборов и три передачи. Также отметим 5-го номера американца Кайла Андерсона, который набрал 12 очков, девять подборов и пять передач.

НБА - регулярный чемпионат
27 февраля 2023, понедельник. 03:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
109 : 104
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 32, Дивинченцо - 21, Пул - 15, Куминга - 13, Луни - 12, Лэмб - 7, Грин - 4, Болдуин Мл. - 3, Джером - 2, Грин, Игуодала, Карри, Муди, Пэйтон II, Роллинз, Уиггинс
Миннесота Тимбервулвз: Рид - 30, Андерсон - 12, Макдэниелс - 12, Эдвардс - 12, Александер-Уолкер - 10, Конли - 9, Гарза - 7, Риверс - 6, Маклафлин - 3, Найт - 3, Гобер, Майнотт, Мур Мл., Ноуэлл, Принс, Райан, Таунс
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