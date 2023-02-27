«Лейкерс» совершили самый крупный камбэк команды с 2002 года

«Лос-Анджелес Лейкерс» в матче с «Даллас Маверикс» (111:108) совершили свой самый крупный камбэк за 21 год. По ходу матча «озёрники» уступали с разницей в 27 очков.

Также 27 очков – это повторение самого крупного камбэка в карьере лидера команды Леброна Джеймса.

Стоит отметить, что 6 декабря 2002 года «Лейкерс» отыграли отставание в 30 очков также в матче с «Далласом».

«Лейкерс» одержали третью победу подряд. «Даллас», в свою очередь, потерпел четвёртое поражение за последние пять матчей.

В следующем матче «Даллас» встретится с «Индианой Пэйсерс», а «Лейкерс» сыграют с «Мемфис Гриззлиз». Оба матча пройдут 1 марта.

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