Дарвин Хэм отреагировал на крупнейший камбэк «Лейкерс» за 21 год
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм высказался по поводу победы своей команды в матче с «Даллас Маверикс» (111:108). По ходу матча «озёрники» уступали с разницей в 27 очков. Это самый крупный камбэк команды с 2001 года.
Стоит отметить, что 6 декабря 2002 года «Лейкерс» отыграли отставание в 30 очков также в матче с «Далласом».
«Это то, что называется ростом. Мы уступали в 27 очков, но продолжали оказывать давление, атака за атакой. Никогда нельзя сдаваться, всегда нужно биться до последнего. В этом урок этой игры — никогда не сдавайтесь. Просто борись усерднее. У нас ещё много работы впереди», — приводит слова Хэма ESPN.
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