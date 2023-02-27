«Орландо» заключил контракт с лучшим новичком сезона-2013/2014

«Орландо Мэджик» подписал двухлетний контракт с защитником Майклом Картер-Уильямсом с опцией команды на второй год. Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

31-летний баскетболист последний раз появлялся на площадке Национальной баскетбольной ассоциации в сезоне-2020/2021, выступая за «Орландо». Игрок набирал в среднем 8,8 очка, 4,5 подбора и 4,2 передачи, проводя на площадке 25,8 минуты.

Отметим, что по итогам регулярного чемпионата – 2013/2014 Картер-Уильямс в составе «Филадельфии Сиксерс» был признан новичком года. Майкл был выбран на драфте-2013 под общим 11-м номером.

«Орландо Мэджик» занимает 13-е место в Восточной конференции с 25 победами при 36 поражениях. Следующую игру «Мэджик» проведут с «Нью-Орлеан Пеликанс» на выезде 28 февраля (4:00 мск).