42-летний ветеран «Майами» Юдонис Хаслем поделился планами на будущее

Многолетний ветеран, один из лидеров «Майами Хит» Юдонис Хаслем рассказал о своих планах на будущее.
«Мои обязательства, даже когда я закончу профессиональную карьеру, останутся без изменений – оставаться здесь так же, как игроки и персонал. Быть приверженным процессу будущего.
Возможно, стану владельцем или совладельцем. Но я не буду классическим владельцем, который сидит в сторонке, скрестив ноги. Я буду вовлечён в процесс», – приводит слова Хаслема Miami Herald.
В нынешнем сезоне 42-летний баскетболист принял участие в шести матчах, набирая в среднем 1,3 подбора, 0,5 очка и 0,2 перехвата при общем проценте реализации бросков с игры 8,3, штрафных – 50.
«Майами Хит» занимает седьмое место в Восточной конференции с 32 победами при 29 поражениях. Следующую игру флоридский клуб проведёт с «Филадельфией Сиксерс» на выезде 28 февраля (3:00 мск).
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