«Я устал от поражений». Джимми Батлер – о неудачах «Майами»
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Лёгкий форвард, один из лидеров «Майами Хит» Джимми Батлер дал оценку выступлению флоридской команде в последних встречах. Сегодня, 26 февраля, «Майами» потерпел четвёртое поражение подряд.
«Я устал от поражений. С этим определённо нужно что-то делать», – приводит слова Батлера в соцсетях клубный обозреватель Уилл Мансо.
В нынешнем сезоне 33-летний баскетболист принял участие в 46 матчах, набирая в среднем 21,9 очка, 5,8 подбора и пять передач при общем проценте реализации бросков с игры 51,5, трёхочковых – 31,2.
«Майами Хит» занимает седьмое место в Восточной конференции с 32 победами при 29 поражениях. Следующую игру флоридский клуб проведёт с «Филадельфией Сиксерс» на выезде 28 февраля (3:00 мск).
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