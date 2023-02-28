Дончич: невероятно, что Леброн способен делать в 38 лет. Его 20 сезонов в НБА поражают

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич прокомментировал игру баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Это невероятно, что он способен делать в 38 лет. Его 20 сезонов в НБА поражают. Он лидер по результативности, достиг почти всего, чего можно достичь в баскетболе. Очень приятно играть против такого парня, как он», – приводит слова Дончича Hoopshype.

Напомним, вчера, 27 февраля, завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 111:108.

В начале февраля Леброн Джеймс стал рекордсменом НБА по количеству очков за карьеру.

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