Результаты всех матчей НБА 28 февраля, турнирная таблица

28 февраля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно четыре матча.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Филадельфия Сиксерс» – «Майами Хит» – 99:101

«Шарлотт Хорнетс» – «Детройт Пистонс» – 117:106

«Нью-Йорк Никс» – «Бостон Селтикс» – 109:94

«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Орландо Мэджик» – 93:101

В первом матче самым результативным игроком у «Филадельфии» стал камерунский центровой Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл: 27 очков, 12 подборов и две передачи. Также большой вклад в успех команды внёс американский защитник Тайриз Макси, который набрал 23 очка, сделал один подбор и две передачи. Самым результативным у гостей стал американец Джимми Батлер. На его счету дабл-дабл: 23 очка, 11 подборов и девять передач. Также стоит отметить нигерийского разыгрывающего Гэйба Винсента, который набрал 14 очков, сделал три подбора и одну передачу.