«Он будет покладист, пока не получит деньги». Руководитель клуба НБА — об Ирвинге

Один из руководителей клуба НБА, чьё имя не называется, высказался по поводу новичка «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинга.

«Кайри Ирвинг будет покладист до тех пор, пока не получит деньги. После этого всё изменится. «Даллас» не отпустит его. Если только он и Дончич начнут открыто ненавидеть друг друга», — приводит слова одного из руководителей журналист Bleacher Report Эрик Пинкус.

Напомним, Ирвинг перешёл в «Даллас» в рамках крупного обмена. «Бруклин Нетс», отпустив Кайри и форварда Маркифа Морриса, получили разыгрывающего Спенсера Динвидди, форварда Дориана Финни-Смита, незащищённый пик первого раунда драфта-2029, а также два пика второго раунда.

Кайри Ирвинг показывает дриблинг, стоя ногами на двух мячах: