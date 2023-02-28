Йокич: думаю ли о гонке за MVP? Последние семь раз сказал «нет», так что поменяю ответ

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич высказался о своём отношении к гонке за MVP.

«Думаю ли о гонке за MVP? Да. Почему? Последние семь раз я сказал «нет», так что поменяю ответ», — приводит слова Йокича ESPN.

В нынешнем сезоне 28-летний баскетболист принял участие в 54 матче, набирая в среднем 24,8 очка, делая 11,7 подбора и 10,0 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 63,2, трёхочковых – 39,1.

Ранее Йокич рассказал о том, что он мог оказаться в «Барселоне» перед тем, как перебрался в Национальную баскетбольную ассоциацию.

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