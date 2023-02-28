«Детройт» расстался с центровым, отыгравшим в сезоне-2022/2023 всего 14 матчей

«Детройт Пистонс» и центровой Нерленс Ноэль официально завершили процедуру по выкупу контракта. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в социальных сетях.
Контракт 28-летнего баскетболиста был рассчитан до конца сезона-2023/2024 (опция команды на $ 9,68 млн). В сезоне-2022/2023 игрок заработает $ 9,24 млн.
Отмечается, что американец может заключить новое соглашение с командой, претендующей на попадание в плей-офф НБА.
В нынешнем сезоне Ноэль принял участие в 14 матчах, набирая в среднем 2,6 подбора, 2,3 очка и 0,9 перехвата при общем проценте реализации бросков с игры 40, штрафных – 70.
«Детройт Пистонс» занимает 15-е место в Восточной конференции с 15 победами при 47 поражениях. Следующую игру «поршни» проведут с «Чикаго Буллз» на своей площадке 2 марта (3:00 мск).
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