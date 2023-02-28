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Генменеджер клуба НБА поставил под сомнение лояльность Дэмьена Лилларда к «Портленду»

Неназванный генеральный менеджер клуба Национальной баскетбольной ассоциации высказался о разыгрывающем «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьене Лилларде, который ранее неоднократно заявлял о своей преданности к команде.

«Очень легко быть лояльным к своей команде, особенно когда она платит тебе такие деньги», – приводит слова генерального менеджера ESPN.

Действующий контракт 32-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2024/2025 ($ 48,78 млн). В сезоне-2022/2023 игрок заработает $ 42,49. Соглашение было заключено в июле 2022 года.

В нынешнем сезоне Лиллард принял участие в 47 матчах, набирая в среднем 32,2 очка, 7,2 передачи и 4,3 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 47,2, трёхочковых – 38,1.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» занимает 11-е место в Западной конференции с 29 победами при 31 поражении. Следующую игру «Трэйл Блэйзерс» проведут с «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде 1 марта (6:00 мск).