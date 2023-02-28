Генменеджер клуба НБА поставил под сомнение лояльность Дэмьена Лилларда к «Портленду»

Неназванный генеральный менеджер клуба Национальной баскетбольной ассоциации высказался о разыгрывающем «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьене Лилларде, который ранее неоднократно заявлял о своей преданности к команде.
«Очень легко быть лояльным к своей команде, особенно когда она платит тебе такие деньги», – приводит слова генерального менеджера ESPN.
Действующий контракт 32-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2024/2025 ($ 48,78 млн). В сезоне-2022/2023 игрок заработает $ 42,49. Соглашение было заключено в июле 2022 года.
В нынешнем сезоне Лиллард принял участие в 47 матчах, набирая в среднем 32,2 очка, 7,2 передачи и 4,3 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 47,2, трёхочковых – 38,1.
«Портленд Трэйл Блэйзерс» занимает 11-е место в Западной конференции с 29 победами при 31 поражении. Следующую игру «Трэйл Блэйзерс» проведут с «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде 1 марта (6:00 мск).
- 28 февраля 2023
-
20:28
-
20:23
-
19:59
-
19:59
-
19:43
-
19:11
-
18:52
-
18:29
-
18:19
-
17:24
-
17:17
-
17:10
-
16:03
-
15:35
-
15:17
-
14:33
-
14:26
-
13:28
-
13:18
-
11:50
-
11:36
-
10:22
-
09:40
-
09:37
-
09:00
-
05:53
-
04:26
-
02:02
- 27 февраля 2023
-
23:33
-
23:14
-
22:39
-
22:28
-
22:19
-
21:41
-
21:23