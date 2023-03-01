Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Уорриорз» без Карри переиграли «Портленд», несмотря на 25 очков Лилларда

«Уорриорз» без Карри переиграли «Портленд», несмотря на 25 очков Лилларда
Аудио-версия:
Комментарии

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 123:105.

Самым результативным игроком хозяев стал американский защитник Джордан Пул. В его активе 29 очков, пять подборов и шесть ассистов. Также отличную игру показал звёздный защитник Клэй Томпсон: 23 очка, девять подборов и четыре результативные передачи. Третьим игроком, набравшим 20+ очков, у «Уорриорз» стал Донте Дивинченцо: 21 очко, четыре подбора и три передачи. У гостей неплохую игру для себя провёл лидер «Блэйзерс» Дэмьен Лиллард. Он набрал 25 очков, сделал три подбора и семь ассистов. Хорошую игру также показал форвард Джереми Грант: 25 очков, пять подборов и три передачи.

НБА - регулярный чемпионат
01 марта 2023, среда. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
123 : 105
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Голден Стэйт Уорриорз: Пул - 29, Томпсон - 23, Дивинченцо - 21, Куминга - 16, Луни - 14, Грин - 12, Лэмб - 4, Грин - 2, Джером - 2, Болдуин Мл., Игуодала, Карри, Муди, Пэйтон II, Роллинз, Уиггинс
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 25, Грант - 24, Тибулл - 15, Шарп - 13, Реддиш - 10, Литтл - 7, Ойбанкс - 5, Джонсон - 4, Уотфорд - 2, Арчидиаконоу, Баджи, Батлер, Нокс, Нуркич, Саймонс, Уинслоу, Уокер
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023