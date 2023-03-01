«Уорриорз» без Карри переиграли «Портленд», несмотря на 25 очков Лилларда

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 123:105.
Самым результативным игроком хозяев стал американский защитник Джордан Пул. В его активе 29 очков, пять подборов и шесть ассистов. Также отличную игру показал звёздный защитник Клэй Томпсон: 23 очка, девять подборов и четыре результативные передачи. Третьим игроком, набравшим 20+ очков, у «Уорриорз» стал Донте Дивинченцо: 21 очко, четыре подбора и три передачи. У гостей неплохую игру для себя провёл лидер «Блэйзерс» Дэмьен Лиллард. Он набрал 25 очков, сделал три подбора и семь ассистов. Хорошую игру также показал форвард Джереми Грант: 25 очков, пять подборов и три передачи.
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