Адебайо: я не люблю «Бостон» в основном из-за Джейсона Тейтума

Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо высказался по поводу «Бостон Селтикс» и одного из лидеров этой команды Джейсона Тейтума.

«Я не люблю «Бостон» в основном из-за Джейсона Тейтума. Знаю этого парня с 12 лет. Когда мы играем друг против друга — это драка собак. Я как пёс, хочу иметь больше побед, чем у него. Таков я. Это личное.

Когда наши карьеры закончатся, я просто хочу сказать ему: «Мы столько-то раз играли, и у меня было больше побед. Говори что угодно, но я хозяин положения», — сказал Адебайо на YouTube-канале Bleacher Report.

В нынешнем сезоне 25-летний баскетболист принял участие в 57 матчах, набирая в среднем 21,2 очка, делая 9,8 подбора и 3,2 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 54,4, штрафных – 80,5.