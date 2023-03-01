Стивен Эй Смит: Лиллард — один из величайших разыгрывающих, когда-либо игравших в НБА

Известный телевизионный эксперт ESPN Стивен Эй Смит считает лидера «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда одним из величайших разыгрывающих за всю историю Национальной баскетбольной ассоциации.

«Дэмьен Лиллард — один из величайших PG, когда-либо игравших в НБА. Если бы я был главным тренером и меня попросили назвать разыгрывающих, которых я бы хотел подписать в свою команду, то у меня было бы всего два варианта: Стеф Карри и Лиллард», — приводит слова Стивена Эй Смита Fadeaway World.

Действующий контракт 32-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2024/2025 ($ 48,78 млн). В сезоне-2022/2023 игрок заработает $ 42,49 млн. Соглашение было заключено в июле 2022 года.

В нынешнем сезоне Лиллард принял участие в 48 матчах, набирая в среднем 32,1 очка, делая 7,2 передачи и 4,3 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 47,2, трёхочковых – 38,1.