Ирвинг пожертвовал $ 45 тыс. на обеспечение детей в неблагополучных районах Африки

Организатор сбора средств Кэмерон Мофид рассказал о том, что разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг пожертвовал $ 45 тыс. на благотворительность в Африке.
«Мы собрали более $ 10 000 за первую неделю при поддержке более 200 человек, и сбор средств стал трендом. Вчера я проснулся от того, что звезда баскетбола Кайри Ирвинг пожертвовал $ 45 000. Его пожертвование обеспечит резервуар для воды для школы в Нигерии (чтобы у них был доступ к чистой питьевой воде), а также гарантирует, что у всех 351 учеников школы будет обувь, форма, книги и рюкзаки.
Изначально мы собрали достаточно средств, чтобы купить землю для нового детского дома в Гане. Пожертвования Кайри должно хватить на финансирование всего здания детского дома, а также спортивного центра для детей. Мы уже назвали в его честь классную комнату в школе в Нигерии, и будущий спортивный комплекс в детском доме в Гане также будет назван в его честь», — приводит слова Мофида Fadeaway World.
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