Американский защитник «Зенита» высказался о первом для себя домашнем матче в составе клуба
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Защитник «Зенита» Трент Фрейзер поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом», который станет для него дебютом на домашней арене в составе санкт-петербургского клуба.
«Я счастлив наконец выйти на площадку перед нашими болельщиками на «Сибур Арене». Нам противостоит очень хорошая команда «Нижний», эти парни играют в контактный баскетбол, у них много энергии и они никогда не выключаются из борьбы. Это должен быть отличный матч между двумя хорошими командами. Ну и да, как я сказал, наконец выйду играть перед нашими болельщиками, завтра должно быть шумно и весело», — приводит слова Фрейзера официальный сайт санкт-петербургского клуба.
Матч «Зенит» — «Нижний Новгород» состоится 1 марта.
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