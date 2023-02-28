Французский форвард «Зенита» выбыл с травмой

Тяжёлый форвард санкт-петербургского баскетбольного клуба «Зенит» Адриен Моэрман выбыл на неопределённый срок из-за травмы. Об этом сообщает официальный телеграм-канал клуба.

Отмечается, что у 34-летнего французского баскетболиста диагностирован перелом пальца, полученный в первой четверти матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом (80:69).

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Моэрман принял участие в пяти матчах, набирая в среднем 5,4 очка, делая 3,6 подбора и 1,4 передачи при общем проценте реализации двухочковых бросков с игры 30, трёхочковых – 38,5.

«Зенит» занимает третье место в группе А с 19 победами при восьми поражениях. Следующую игру петербуржцы проведут с нижегородским «Пари НН» на своей площадке 2 марта (19:00 мск).