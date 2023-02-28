Французский форвард «Зенита» выбыл с травмой

Тяжёлый форвард санкт-петербургского баскетбольного клуба «Зенит» Адриен Моэрман выбыл на неопределённый срок из-за травмы. Об этом сообщает официальный телеграм-канал клуба.
Отмечается, что у 34-летнего французского баскетболиста диагностирован перелом пальца, полученный в первой четверти матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом (80:69).
В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Моэрман принял участие в пяти матчах, набирая в среднем 5,4 очка, делая 3,6 подбора и 1,4 передачи при общем проценте реализации двухочковых бросков с игры 30, трёхочковых – 38,5.
«Зенит» занимает третье место в группе А с 19 победами при восьми поражениях. Следующую игру петербуржцы проведут с нижегородским «Пари НН» на своей площадке 2 марта (19:00 мск).
- 28 февраля 2023
-
19:11
-
18:52
-
18:29
-
18:19
-
17:24
-
17:17
-
17:10
-
16:03
-
15:35
-
15:17
-
14:33
-
14:26
-
13:28
-
13:18
-
11:50
-
11:36
-
10:22
-
09:40
-
09:37
-
09:00
-
05:53
-
04:26
-
02:02
- 27 февраля 2023
-
23:33
-
23:14
-
22:39
-
22:28
-
22:19
-
21:41
-
21:23
-
21:13
-
20:52
-
20:14
-
19:36
-
19:19